Centrodestra a pezzi, faide tra alleati dalla Lombardia alla Sicilia. E dopo Verona si apre il caso Catanzaro (Di lunedì 20 giugno 2022) Centrodestra a pezzi. Da Nord a Sud, dalla Lombardia alla Sicilia, la coalizione è sempre più acciaccata. Scaduti i termini per gli ultimi apparentamenti si sono aperte ieri le danze per la campagna elettorale in vista dei ballottaggi del 26 giugno che decideranno la corsa a sindaco in 13 capoluoghi. Non c‘è dubbio che la partita più attesa sia quella di Verona dove il risultato finale potrebbe contribuire a inasprire i rapporti già tesi tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, in gara per intestarsi la leadership del Centrodestra. Guerra a destra a Verona Nel fine settimana è arrivata la conferma che alla sfida tra il candidato del centrosinistra Damiano Tommasi, che al primo turno ha ottenuto il 39,8 dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 giugno 2022). Da Nord a Sud,, la coalizione è sempre più acciaccata. Scaduti i termini per gli ultimi apparentamenti si sono aperte ieri le danze per la campagna elettorale in vista dei ballottaggi del 26 giugno che decideranno la corsa a sindaco in 13 capoluoghi. Non c‘è dubbio che la partita più attesa sia quella didove il risultato finale potrebbe contribuire a inasprire i rapporti già tesi tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, in gara per intestarsi la leadership del. Guerra a destra aNel fine settimana è arrivata la conferma chesfida tra il candidato del centrosinistra Damiano Tommasi, che al primo turno ha ottenuto il 39,8 dei ...

