Pubblicità

Gazzetta_it : Ceccon, la rockstar del nuoto italiano che ha imparato a convincere l’acqua #nuoto -

La Gazzetta dello Sport

E, fuori da ogni enfasi, sarebbe limitativo persino dire che Thomasabbia 'semplicemente' scritto la storia; perché in realtà l'ha riscritta, letteralmente. Non perderti le Newsletter di ...E, fuori da ogni enfasi, sarebbe limitativo persino dire che Thomasabbia 'semplicemente' scritto la storia; perché in realtà l'ha riscritta, letteralmente. Non perderti le Newsletter di ... Chi è Thomas Ceccon, la nuova stella del nuoto italiano