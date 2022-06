Ceccon e Pilato da sogno: doppio oro per l’Italia ai Mondiali di nuoto (Di lunedì 20 giugno 2022) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Italia da sogno ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. La terza giornata in vasca si chiude con due medaglie d’oro che portano le firme di Thomas Ceccon e Benedetta Pilato. Strepitoso il veneto che frantuma il record del mondo (51?60) e conquista il primo successo italiano ai Mondiali nei 100 dorso. Una gara pazzesca quella condotta dall’azzurro che mette alle sue spalle gli americani Ryan Murphy (51?97) e Hunter Armstrong (51?98). Tutta la Duna Arena si è alzata in piedi per Ceccon. “Devo ancora realizzare, 51?60 è molto molto forte. Bastava fare la gara di ieri tenendo gli ultimi 15 metri e l’ho fatto, ma non mi aspettavo questo tempo – ha dichiarato Ceccon, quasi senza parole, commentando la sua gara ai ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 giugno 2022) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Italia daaidiin corso a Budapest. La terza giornata in vasca si chiude con due medaglie d’oro che portano le firme di Thomase Benedetta. Strepitoso il veneto che frantuma il record del mondo (51?60) e conquista il primo successo italiano ainei 100 dorso. Una gara pazzesca quella condotta dall’azzurro che mette alle sue spalle gli americani Ryan Murphy (51?97) e Hunter Armstrong (51?98). Tutta la Duna Arena si è alzata in piedi per. “Devo ancora realizzare, 51?60 è molto molto forte. Bastava fare la gara di ieri tenendo gli ultimi 15 metri e l’ho fatto, ma non mi aspettavo questo tempo – ha dichiarato, quasi senza parole, commentando la sua gara ai ...

