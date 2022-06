C’è un paese che vive 7 anni in ritardo rispetto al nostro calendario, ecco perché è successo e l’entrata nel nuovo millennio (VIDEO) (Di lunedì 20 giugno 2022) Se pensiamo che tutti seguiamo “lo stesso tempo”, ci sbagliamo. Siamo tutti abituati a concepire il calendario secondo quello che noi conosciamo, e quindi anche alle stesse festività. Ma non è così in tutti i posti del mondo. ecco che succede in questo paese. Il calendario gregoriano è il calendario solare ufficiale di quasi tutti L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 20 giugno 2022) Se pensiamo che tutti seguiamo “lo stesso tempo”, ci sbagliamo. Siamo tutti abituati a concepire ilsecondo quello che noi conosciamo, e quindi anche alle stesse festività. Ma non è così in tutti i posti del mondo.che succede in questo. Ilgregoriano è ilsolare ufficiale di quasi tutti L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'La sconfitta del partito del presidente Macron è totale e non c'è nessuna maggioranza'. Così il leader della sinis… - GiovaQuez : Orsini: 'In Italia c'è un grandissimo scostamento tra quello che sentiamo nei media dominanti e quello che c'è nel… - lorepregliasco : Comunque sono le 2 di notte e non c'è ancora l'affluenza finale. Credo che questo Paese abbia bisogno di riformare… - italo07093778 : RT @giuslit: Un Parlamento in cui un terzo dei componenti appartengono ad un gruppo politico liquefatto, che non ha piu quei consensi da te… - euroue : RT @GiovaQuez: Orsini: 'In Italia c'è un grandissimo scostamento tra quello che sentiamo nei media dominanti e quello che c'è nel paese. Gl… -

La storia di Yasmine Djamai, a sessant'anni dal viaggio di suo nonno dall'Algeria alla Francia A sessant'anni dal viaggio di suo nonno dall'Algeria a Nanterre, raramente si è sentita straniera nel suo Paese. Il senso di esclusione però rimane e deriva dal luogo dove è nata e cresciuta, a cui ... In questa era dell'inconsistenza c'è bisogno di editori liberali Tutto questo ha comportato una perdita secca per la cultura: il venir meno dei bastioni che in Italia sono state le case editrici " e quando dico Italia intendo quel paese europeo di recente ... Agenzia ANSA A sessant'anni dal viaggio di suo nonno dall'Algeria a Nanterre, raramente si è sentita straniera nel suo. Il senso di esclusione però rimane e deriva dal luogo dove è nata e cresciuta, a cui ...Tutto questo ha comportato una perdita secca per la cultura: il venir meno dei bastioni che in Italia sono state le case editrici " e quando dico Italia intendo queleuropeo di recente ... Ucraina: prima visita di Zelensky a Mykolaiv, vicino Kherson occupata - Mondo