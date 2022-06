CdS – ma il cileno sogna il Barcellona”

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 20 giugno 2022) 2022-06-20 21:35:59 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: Alexis Sanchez è il primo candidato tra gli attaccanti a lasciare l’Inter nelle prossime settimane. Al netto dell’eventuale ritorno di Romelu Lukaku e del possibile arrivo di Paulo Dybala l’attaccantenon rientra nei piani di Simone Inzaghi e neppure del club, che punta a liberarsi del pesante ingaggio del giocatore. Inter, fioccano le proposte per Sanchez Al match winner della Supercoppa Italiana 2022 peraltro le offerte non mancano. Dall’Europa e non solo. A dispetto dei 34 anni compiuti e nonostante il poco spazio trovato in nerazzurro nelle ultime due stagioni il Niño Meravilla potrà scegliere tra numerose proposte, ma la decisione finale arriverà solo dopo il 30 giugno. Guarda la gallery Calcio, è una questione ...