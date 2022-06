Cavalli che rispondono alle email di lavoro quando sei in vacanza: la nuova app Visit Islanda (Di lunedì 20 giugno 2022) Un servizio nel quale i Cavalli rispondono alle e-mail di lavoro. La trovata geniale di promozione turistica di Visit Island Difficile staccare la spina quando si è in vacanza. Ecco perché, l’Islanda ha escogitato un servizio molto particolare per aiutare le persone a godersi un sano relax durante il loro soggiorno nella terra di ghiaccio e di fuoco. Il progetto chiamato “OutHorse Your email” è un servizio di risposta automatica che viene scritta dai Cavalli islandesi. Uno dei simboli del paese. Horses of Iceland L’azienda “Horses of Iceland” ha realizzato una tastiera da pc gigante, disposta in un’area di passaggio dei branchi di Cavalli selvatici. Con il loro passaggio sui tasti, che sia al passo, ... Leggi su newstv (Di lunedì 20 giugno 2022) Un servizio nel quale ie-mail di. La trovata geniale di promozione turistica diIsland Difficile staccare la spinasi è in. Ecco perché, l’ha escogitato un servizio molto particolare per aiutare le persone a godersi un sano relax durante il loro soggiorno nella terra di ghiaccio e di fuoco. Il progetto chiamato “OutHorse Your” è un servizio di risposta automatica che viene scritta daiislandesi. Uno dei simboli del paese. Horses of Iceland L’azienda “Horses of Iceland” ha realizzato una tastiera da pc gigante, disposta in un’area di passaggio dei branchi diselvatici. Con il loro passaggio sui tasti, che sia al passo, ...

Pubblicità

katia_cavalli : @AlessaV81 @BebeBebino Sono le stesse foto che si faceva Mussolini. - Emily49634692 : @Rosi17228073 @G12apostoli Non si guardano negli occhi perché hai dimenticato di fargli mettere i paraocchi come i… - semprelibri : RT @Versi_del_Tempo: [segue] Ho lasciato i compagni, ho nascosto il cuore dentro le vecchi mura, per restare solo a ricordarti. Come sei… -