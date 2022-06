Caterina Balivo torna in tv con “Chi vuole sposare mia mamma?” su Tv8: ecco di cosa si tratta e quando va in onda (Di lunedì 20 giugno 2022) Caterina Balivo torna in televisione e, per la prima volta, non sarà in Rai. La conduttrice campana infatti approda a Tv8 con un nuovo format dal titolo “Chi vuole sposare mia mamma?”. Uno show che sulla carta sembra avere tutti i requisiti in linea con la programmazione della rete targata Sky. Una produzione Blu Yazmine che vede come protagoniste madri single tra i 40 e i 60 anni alla ricerca dell’amore accompagnate dai loro figli ormai adulti. La partenza è prevista per mercoledì 22 giugno: in questa data infatti le donne entreranno in una grande villa. Ogni madre avrà a disposizione 6 pretendenti che, con l’aiuto dei figli, saranno sempre meno. Gli incontri infatti potranno avvenire per un tempo limitato e la prole avrà un ruolo decisivo nella scelta finale, dovendo di fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022)in televisione e, per la prima volta, non sarà in Rai. La conduttrice campana infatti approda a Tv8 con un nuovo format dal titolo “Chimia?”. Uno show che sulla carta sembra avere tutti i requisiti in linea con la programmazione della rete targata Sky. Una produzione Blu Yazmine che vede come protagoniste madri single tra i 40 e i 60 anni alla ricerca dell’amore accompagnate dai loro figli ormai adulti. La partenza è prevista per mercoledì 22 giugno: in questa data infatti le donne entreranno in una grande villa. Ogni madre avrà a disposizione 6 pretendenti che, con l’aiuto dei figli, saranno sempre meno. Gli incontri infatti potranno avvenire per un tempo limitato e la prole avrà un ruolo decisivo nella scelta finale, dovendo di fatto ...

