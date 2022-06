Catania, gioielliere condannato a 13 anni per aver ucciso due rapinatori: la moglie lancia una petizione per chiedere la grazia a Mattarella (Di lunedì 20 giugno 2022) commenta Il 18 febbraio 2008, un gioielliere di Nicolosi (Catania) , Guido Gianni , subì una rapina nel proprio negozio. Tre uomini assaltarono la gioielleria e aggredirono lui e la moglie, Maria ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 giugno 2022) commenta Il 18 febbraio 2008, undi Nicolosi () , Guido Gi, subì una rapina nel proprio negozio. Tre uomini assaltarono la gioielleria e aggredirono lui e la, Maria ...

