Caso Di Maio | M5S si riunisce di nuovo

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Dopo la riunione fiume di ieri, a quanto apprende l’Adnkronos il Consiglio nazionale M5S torna a riunirsi già questa mattina per chiudere il cosiddetto ‘Di’. O meglio per terminare il ‘verbale’ delle riunione di ieri in cui verrà ribadita, tra le altre cose, la posizione del Movimento a sostegno della collocazione euro-atlantica dell’Italia, ma in cui ci saranno, viene riferito, anche alcuni passaggi dedicati ai dubbi sollevati in questi giorni dal ministro degli Esteri. Fico “Non capisco perché ci sono questi attacchi in questo momento, subiamo una cosa che secondo me è mistificatrice, non aderente alla realtà. Allora mi chiedo, perché attacchi su cose non aderenti alla realtà? Da questo punto di vista ci sentiamo un po’ arrabbiati e delusi, tutto qua. Per quale motivo si deve mettere in discussione una cosa che nel ...