Caronte infiamma l' Italia | temperature mai viste e caldo infernale

(Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo Hannibal e Scipione arriva da oggi il terzo anticiclone africano estivo,, che porteranno 10 giorni tra i più caldi di sempre per il mese di giugno e in assoluto della stagione estiva con punte di 38 gradi in Valpadana e 40/43 nel Foggiano e nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia., dal nome del traghettatore dei dannati dantesco, rappresenterà una doppia metafora: da un lato trasporterà in un periodo caratterizzato da», dall'altro nel cuore dell'estate, quel periodo appunto a cavallo tra il solstizio del 21 giugno - il giorno più lungo dell'anno (la luce durerà 15 ore e 14 minuti, dalle 5.35 circa alle 20.50) e l'inizio di luglio, storicamente e climatologicamente tra i più caldi. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito IlMeteo.it segnala che il cuore ...