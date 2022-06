Caro Porro | lo Stato ci spreme come limoni | siamo disperati

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 20 giugno 2022), da Agente di commercio e quindi, da lavoratore autonomo e partita iva, comprendo e solidarizzo con quanto scritto da un mio collega in una precedente lettera. L’urlo della nostra categoria, è, ahimè, un urlo disperato ma silenzioso da troppi anni. Gli agenti di commercio, così, molti altri lavoratori autonomi, sono idare e buttare via. Lo stremo in cui vernon é tutelato da nessuno ed anche la classe politica ha, da troppo tempo, dimenticato la nostra esistenza. Ad oggi la categoria Agenti e Rappresentanti del commercio è responsabile della movimentazione di circa il 64% del Pil nazionale, ciò nonostante i circa 220.000 agenti operanti hanno subito una contrazione di unità attive di -124.000 negli ultimi 4 anni. Ciò non significa che 220.000 agenti ...