Caro energia, la bio-politica non basta. La versione di Medugno (Di lunedì 20 giugno 2022) Giusto un anno fa avremmo potuto scrivere (e, forse, lo abbiamo anche scritto) che la bio-politica (e cioè le nuove norme sul Green Deal) non avrebbe potuto che trasformare anche l’assetto geo-politico. Quest’anno possiamo certamente affermare che le vicende geo-politiche (il conflitto russo-ucraino) hanno radicalmente mutato il quadro e che l’Unione europea sta cercando di utilizzare la bio-politica, cioè la sostenibilità e la decarbonizzazione per affrontare anche il mutato quadro geo-politico. Scriviamo queste considerazioni guardando ad una settimana in cui il governo dovrà valutare la situazione degli approvvigionamenti di gas in ragione dei nuovi tagli dalla Russia. Può bastare solo la bio-politica? Evidentemente no. Le stesse conclusioni del Consiglio europeo dello scorso 31 maggio, richiedono agli Stati membri ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 giugno 2022) Giusto un anno fa avremmo potuto scrivere (e, forse, lo abbiamo anche scritto) che la bio-(e cioè le nuove norme sul Green Deal) non avrebbe potuto che trasformare anche l’assetto geo-politico. Quest’anno possiamo certamente affermare che le vicende geo-politiche (il conflitto russo-ucraino) hanno radicalmente mutato il quadro e che l’Unione europea sta cercando di utilizzare la bio-, cioè la sostenibilità e la decarbonizzazione per affrontare anche il mutato quadro geo-politico. Scriviamo queste considerazioni guardando ad una settimana in cui il governo dovrà valutare la situazione degli approvvigionamenti di gas in ragione dei nuovi tagli dalla Russia. Puòre solo la bio-? Evidentemente no. Le stesse conclusioni del Consiglio europeo dello scorso 31 maggio, richiedono agli Stati membri ...

Pubblicità

Mov5Stelle : Dobbiamo mettere in atto politiche di supporto alle filiere in difficoltà per il caro energia, per il caro material… - Confindustria : I #rincari di #materieprime stanno colpendo i Paesi ???? ma l’#Italia è il paese dove il caro-#energia rischia di pro… - TheItalianTimes : ?? PREVISIONI “BOLLENTI” L’#estate “rovente” tra #caldo e #rincari record. Temperature sempre alte: preoccupano sia… - sistemamoda_it : L'Italia è il paese dove il caro-energia rischia di produrre più danni: si stima un'incidenza dell'8,8% dei costi e… - Siderweb : Il caro energia non ferma l'acciaio italiano. Il calo della domanda potrebbe però portare qualche azienda ad antici… -