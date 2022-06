Carceri | l’allarme del Garante | ‘Troppi detenuti con pena sotto i 2 anni | 29 suicidi da inizio 2022’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – “Dei 54.786registrati nelleitaliane (a cui corrispondono 53.793 persone effettivamente presenti) e dei 38.897 che sono in esecuzionele, essendo gli altri prive di una sanzione definitiva, ben 1.319 sono in carcere per esecuzione di una sentenza di condanna a meno di un anno e altre 2.473 per una condanna da uno a due”. A fornire i dati è ilper i diritti delle persone private della libertà personale, Mauro Palma, nel suo intervento al Senato alla presentazione della Relazione al Parlamento. Numeri che dimostrano “l’accentuazione della presenza di minorità sociale in carcere”. C’è “un disagio molto presente nel sistema di detenzione adulta –linea il– i numeri dei gesti autolesionistici e soprattutto ...