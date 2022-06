Caos migranti | 850 clandestini dalle navi Ong bussano ai nostri porti E Lamorgese zitta e buona

(Di lunedì 20 giugno 2022) mentre ilimperversa, la ministracontinua a tenere un profilo basso. Bassissimo. Silente. Eppure le nostre acque territoriali sono mosse. Agitate. E ancora non si è neppure scatenata l’offensiva migratoria di luglio e agosto che le renderà decisamente burrascose. Le nostre coste sono circondatedelle Ong e dai barchini di fortuna con cui a centinaia – suddivisi in diversi viaggi e differenti imbarcazioni di fortuna – tentano la sorte attraversando il Mediterraneo con natanti a vela o barchini improvvisati che fanno rotta sula Sicilia soprattutto. Ma anche su Calabria, Sardegna, Puglia. Unmarittimo che diventa poi delirio ospitalità, con l’hotspot di Lampedusa preso letteralmente d’assalto. E che è arrivato a ospitare fino a 1200 persone, a ...

ai confini delle acque territoriali italiane, dove le navi ong con a bordo circa 850pressano per entrare nel nostro Paese. La situazione, ora che siamo solo alla fine di giugno,......avanti con il contestato piano di trasferimenti dal Regno Unito in Ruanda di una parte di... La ministra ombra laburista Yvette Cooper ha viceversa accusato il governo di aver creato il...Sicilia, Calabria e Sardegna sono le tre Regioni con maggior afflusso di migranti. In ginocchio Lampedusa, che fatica a gestire e organizzare le ...Tre navi ong invocano il porto sicuro nel nostro Paese: a bordo circa 850 migranti. Altrettanti sono quelli nell'hotspot di Lampedusa ...