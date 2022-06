“Cancellati tutti i concerti dopo la morte del figlio” Troppo dolore per la cantante | la decisione per la sua salute

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 giugno 2022) Con un drammatico post sui social comunicò al mondo intero il suicidio di suo: “Il mio bellissimo, vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena e adesso è con Dio. Possa riposare in pace e nessuno seguire il suo esempio. Il mio bambino. Ti amo così tanto. Riposa in pace, ti prego”. Sono le parole di Sinead O’Connor, lairlandese, in cui annunciava il ritrovamento del corpo senza vita delNevi’im Nesta Ali Shane O’Connor Dallo scorso gennaio Sinead O’Connor, classe 1966, affronta un lutto senza fine, undal quale non riesce guarire e che non riesce a superare. Qualche giornorivelò alcuni particolari inquietanti sulladel ragazzo: “Indovinate dove mioha imparato a ...