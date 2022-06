Camera di commercio italo-tedesca, nuovo Cda: chi sono i 13 consiglieri (Di lunedì 20 giugno 2022) In occasione dell’assemblea generale del 16 giugno, i soci della Camera di commercio italo-Germanica (AHK Italien) hanno eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino al 2025: si tratta di 13 componenti che, con le rispettive aziende, rappresentano le diverse anime della AHK Italien in termini di realtà e settori produttivi: Bernadette Bevacqua – Presidente Henkel Italia Lorenzo Bottinelli – Amministratore Delegato e Vicepresidente, BASF Italia SpA Roberto Callieri – Chief Executive Officer, Italcementi SpA Nazzarena Franco – Amministratore Delegato, DHL Express Italy Srl Radek Jelinek – President & CEO, Mercedes-Benz Italia SpA Beatrice Just – Vicepresidente, Millutensil Srl Frank Meyer – Chief Executive Officer, E.ON Italia SpA Giovanni Micaglio – Amministratore ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 giugno 2022) In occasione dell’assemblea generale del 16 giugno, i soci delladi-Germanica (AHK Italien) hanno eletto ilConsiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino al 2025: si tratta di 13 componenti che, con le rispettive aziende, rappresentano le diverse anime della AHK Italien in termini di realtà e settori produttivi: Bernadette Bevacqua – Presidente Henkel Italia Lorenzo Bottinelli – Amministratore Delegato e Vicepresidente, BASF Italia SpA Roberto Callieri – Chief Executive Officer, Italcementi SpA Nazzarena Franco – Amministratore Delegato, DHL Express Italy Srl Radek Jelinek – President & CEO, Mercedes-Benz Italia SpA Beatrice Just – Vicepresidente, Millutensil Srl Frank Meyer – Chief Executive Officer, E.ON Italia SpA Giovanni Micaglio – Amministratore ...

Pubblicità

Agricolae1 : @Gallinella_F (@M5S_Camera): Commercio crediti di #carbonio certificati deve divenire attività connessa - Cepi_Piacenza : ICE – Agenzia, in collaborazione con l’Ambasciata di Bucarest e la Camera di Commercio italiana in Romania, prevede… - dercole71 : RT @camcom_pno: ?? Al via da lunedì 20 giugno l'invio delle domande di #contributo per il Bando #Voucher Digitali della Camera di Commercio:… - camcom_pno : ?? Al via da lunedì 20 giugno l'invio delle domande di #contributo per il Bando #Voucher Digitali della Camera di Co… - CamComTorino : ??Ultimo giorno per iscriversi ai Turchia Business Days ??in programma dal 29 giugno al 15 luglio 2022 con Invest in… -