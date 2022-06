Calendari pesantissimi causa Mondiali | quante partite farà il Napoli prima di Qatar2022

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 20 giugno 2022) Il mondo del calcio si prepara a vivere una stagione del tutto atipica. L’annata 2022/2023, infatti, sarà caratterizzata per lavolta nella storia daiin inverno. In Qatar infatti, paese scelto come sede della Coppa del Mondo, ci sarebbero temperature troppo proibitive in estate, quindi si è optato per una collocazione autunnale ino. Isi svolgeranno infatti dal 21 novembre al 18 dicembre, andando inevitabilmente a modificare i varidelle diverse competizioni europee. Venerdì alle 12 ci saranno i sorteggi della prossima Serie A, che prevedrà nuovamente uno asimmetrico, esattamente come accaduto nella passata stagione. FOTO: Getty –Serie AAd analizzare nel dettaglio la situazione è Il Corriere ...