Calciomercato Milan – Tre alternative se salta Renato Sanches: i nomi (Di lunedì 20 giugno 2022) Con l'inserimento del PSG è diventata più complicato l'approdo al Milan per Renato Sanches. Tre le alternative al centrocampista portoghese Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 giugno 2022) Con l'inserimento del PSG è diventata più complicato l'approdo alper. Tre leal centrocampista portoghese

Pubblicità

DiMarzio : .@acmilan I Possibile inserimento del @PSG_inside nella corsa a Renato #Sanches: la situazione - carlolaudisa : Lo scatto del #Psg per #Sanches lascia il #Milan in seconda battuta. E anche #Botman si allontana. Mercato rossoner… - Gazzetta_it : Milan, Cardinale al lavoro per cercare capitali. Ma intanto sul mercato si rischia la beffa - davidetanque : RT @mattofra: ??Il milan si intromette nella trattativa dybala - inter ???? I prossimi giorni saranno roventi ???? #Milan #dybala #calciomercato - Fiorentinanews : #Veretout potrebbe ritrovare non la #Fiorentina, ma #Pioli. Il #Milan lo valuta come 'seconda scelta' #calciomercato -