Calciomercato Lecce: si seguono diverse piste (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo i primi due colpi messi a segno, il club salentino vuole pescare dalla Juventus. I profili seguiti sono quello di Gianluca Frabotta e Kaio Jorge. Sul primo sembrano esserci ottime premesse, visto che che i bianconeri sono propensi al prestito. Interesse anche per Miretti, sebbene più difficile. Il Calciomercato del Lecce entra così nel vivo, con il club pronto a costruire una rosa che possa essere competitiva e stabilirsi nella massima serie. Lecce, Calciomercato in casa Juventus Da Frabotta a Kaio Jorge, passando per Miretti, in modo da rinforzare ogni reparto, quello difensivo, di centrocampo e offensivo. Dopo l'arrivo di Brancolini e Ceesay, il Lecce vorrebbe chiudere diverse trattative in modo da poter allungare la rosa, inserendo calciatori giovani e talentuosi.

