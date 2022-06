Calciomercato Lazio, il nuovo regista è arrivato a Roma: le ultime (Di lunedì 20 giugno 2022) Nella mattinata di oggi è finalmente sbarcato a Fiumicino, sponda Lazio, il centrocampista brasiliano Marcos Antonio, che si appresta ad iniziare la sua nuova avventura alla corte dei biancocelesti. Fortemente voluto dalla dirigenza e da mister Sarri, la Lazio ha sborsato circa 8 milioni di euro come parte fissa, più 2 di eventuali bonus per assicurarsi le prestazioni del giocatore classe 2000. Marcos Antonio Lazio Shakhtar 3 anni per lui con la maglia dello Shakhtar Donetsk, così come sono 3 i gol messi a segno da Marcos Antonio nella scorsa stagione in 28 presenze complessive. Nonostante la giovane età, il brasiliano si presenta come un centrocampista completo in grado di ricoprire principalmente le vesti del regista, ma che, all’occorrenza, può essere schierato anche da mezz’ala. Il tecnico Maurizio ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 giugno 2022) Nella mattinata di oggi è finalmente sbarcato a Fiumicino, sponda, il centrocampista brasiliano Marcos Antonio, che si appresta ad iniziare la sua nuova avventura alla corte dei biancocelesti. Fortemente voluto dalla dirigenza e da mister Sarri, laha sborsato circa 8 milioni di euro come parte fissa, più 2 di eventuali bonus per assicurarsi le prestazioni del giocatore classe 2000. Marcos AntonioShakhtar 3 anni per lui con la maglia dello Shakhtar Donetsk, così come sono 3 i gol messi a segno da Marcos Antonio nella scorsa stagione in 28 presenze complessive. Nonostante la giovane età, il brasiliano si presenta come un centrocampista completo in grado di ricoprire principalmente le vesti del, ma che, all’occorrenza, può essere schierato anche da mezz’ala. Il tecnico Maurizio ...

Pubblicità

DiMarzio : #Lazio, #MarcosAntonio atteso domattina a #Roma: la conferma sui social del giocatore - DiMarzio : #SerieA | Marcos Antonio è sbarcato questa mattina a Roma, pronto per firmare con la @OfficialSSLazio… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Atalanta_BC: #Carnesecchi si opera domani. In base alla prognosi, la @OfficialSSLazio cap… - ilpodsport : #Calciomercato Sucic, chi è il nuovo Milinkovic che piace alla Lazio #ilpodsport - ilpodsport : #Calciomercato Lazio, Marcos Antonio in arrivo: l'indizio social che fa felici i tifosi #ilpodsport -