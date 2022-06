Calcio | Tacchinardi nuovo allenatore del Lecco

(Di lunedì 20 giugno 2022) L'ex juventino Alessioè ildel, per la prossima stagione calcistica che disputerà nuovamente in serie C. Lo ha annunciato oggi il club bluceleste, ufficializzando ...

nasce a Crema il 23 luglio 1975, città in cui inizia a dare i primi calci nel settore giovanile del Pergocrema prima di entrare ancora bambino nel vivaio dell'Atalanta. Parte da lì la sua ...