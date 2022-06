Pubblicità

Bianca34874951 : RT @FBiasin: #Kolarov, grande difensore - tra le altre - di Lazio, City e Roma, ha annunciato l’addio al calcio. Ci ha voluto riflettere… - TMWSampdoria : Lazio non molla Carnesecchi. Audero dalla Sampdoria tra le tante alternative - glooit : Calcio: Lazio; Marcos Antonio a Roma, visite mediche e firma leggi su Gloo - CorSport : #Sucic, chi è il nuovo #Milinkovic che piace alla #Lazio ?? - LALAZIOMIA : Lazio, i tifosi a Romagnoli: “Vieni, ti aspettiamo!” -

Intanto un ospite prestigioso nel quartiere generale della: il numero della FIFA, Gianni Infantino, in viaggio privato a Roma dove ha incontrato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli,...Stagione difficile per Milan, Inter, Napoli, Juventus, Roma e. La Fiorentina rischia i 23 match Db Napoli 06/03/2022 - campionato diserie A / Napoli - Milan / foto Daniele Buffa/Image ...Con il tecnico italiano ha trovato un'ottima intesa, grazie soprattutto alle sue caratteristiche tecniche e di palleggio che si sposano perfettamente con le idee di calcio del mister ex Sassuolo.Marcos Antonio è arrivato a Roma per legarsi alla Lazio: il regista brasiliano, ex Shakhtar Donetsk, è atterrato stamattina a Fiumicino col volo delle 7. (ANSA) ...