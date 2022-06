Calcio: Europeo Under 19, domani gli azzurrini contro la Slovacchia (Di lunedì 20 giugno 2022) Trnava, 20 giu. - (Adnkronos) - Dopo aver vinto di misura due giorni fa (2-1, i gol di Baldanzi e Volpato) contro la Romania, la Nazionale Under 19 si prepara ad affrontare i padroni di casa della Slovacchia. domani, alle 17.30 (diretta Rai Sport HD), a Trnava, i ragazzi di Nunziata tenteranno di anticipare la qualificazione alle semifinali e strappare il ticket per i mondiali Under 20 in Indonesia il prossimo anno. Una possibilità è aperta perché la vittoria degli azzurrini e la Francia che non perde con la Romania (mercoledì alle 20), darebbe all'Italia la matematica certezza del passaggio del turno. Ma di mezzo, c'è il match con gli slovacchi che provengono da una bruciante sconfitta (5-0) con i bleus nel match d'esordio: “Sicuramente venderanno cara la pelle – dice il rientrante ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Trnava, 20 giu. - (Adnkronos) - Dopo aver vinto di misura due giorni fa (2-1, i gol di Baldanzi e Volpato)la Romania, la Nazionale19 si prepara ad affrontare i padroni di casa della, alle 17.30 (diretta Rai Sport HD), a Trnava, i ragazzi di Nunziata tenteranno di anticipare la qualificazione alle semifinali e strappare il ticket per i mondiali20 in Indonesia il prossimo anno. Una possibilità è aperta perché la vittoria deglie la Francia che non perde con la Romania (mercoledì alle 20), darebbe all'Italia la matematica certezza del passaggio del turno. Ma di mezzo, c'è il match con gli slovacchi che provengono da una bruciante sconfitta (5-0) con i bleus nel match d'esordio: “Sicuramente venderanno cara la pelle – dice il rientrante ...

