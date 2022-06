Calcio: Chelsea, Bruce Buck lascia la carica di presidente (Di lunedì 20 giugno 2022) Londra, 20 giu. - (Adnkronos) - Dopo 19 anni Bruce Buck lascia la presidenza del Chelsea. Lo rende noto il club londinese con un comunicato sul sito ufficiale. Prosegue quindi il rinnovamento delle cariche nel Chelsea dopo l'acquisto da parte dell'americano Todd Boehly. Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Londra, 20 giu. - (Adnkronos) - Dopo 19 annila presidenza del. Lo rende noto il club londinese con un comunicato sul sito ufficiale. Prosegue quindi il rinnovamento delle cariche neldopo l'acquisto da parte dell'americano Todd Boehly.

