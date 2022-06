Buono carburante da 200 euro: non sarà necessario fare richiesta (Di lunedì 20 giugno 2022) Un Buono carburante da 200 euro una delle misure previste nella manovra “taglia prezzi” varata dal Governo Draghi. Tra le riduzioni di cui i cittadini potranno beneficiare, i tagli di 25 centesimi al litro sul prezzo della benzina fino ad aprile (taglio delle accise) e bollette calmierate per 5,2 milioni di italiani (in precedenza 4 milioni) per chi ha un reddito inferiore ai 12 mila euro annui. Tra questi provvedimenti è stato previsto un Buono carburante per il quale non sarà necessario fare richiesta, in quanto si tratta di un contributo destinato ai dipendenti di aziende private per i quali sarà l’azienda stessa a concedere il beneficio gratuitamente. Inoltre si tratta di un contributo non ... Leggi su zon (Di lunedì 20 giugno 2022) Unda 200una delle misure previste nella manovra “taglia prezzi” varata dal Governo Draghi. Tra le riduzioni di cui i cittadini potranno beneficiare, i tagli di 25 centesimi al litro sul prezzo della benzina fino ad aprile (taglio delle accise) e bollette calmierate per 5,2 milioni di italiani (in precedenza 4 milioni) per chi ha un reddito inferiore ai 12 milaannui. Tra questi provvedimenti è stato previsto unper il quale non, in quanto si tratta di un contributo destinato ai dipendenti di aziende private per i qualil’azienda stessa a concedere il beneficio gratuitamente. Inoltre si tratta di un contributo non ...

