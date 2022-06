Buon compleanno Nicole Kidman | Kalidou Koulibaly…

(Di lunedì 20 giugno 2022) …Luca Lotti, Luigi de Magistris, Alessandra Panelli, Jean-Marie Le Pen, Riccardo Ventre, Domenico Adinolfi, Salvatore Cardinale, Lionel Richie, Marco Bonino, Valerio Evangelisti, Rinaldo Sagramola, Massimo Cervellini, Roberto Scarnecchia, Lapo Pistelli, Ivo Pulga, Gianni Fantoni, Angela Melillo, Stefano Lucidi, Monica Carlin, Lorenzo Squizzi, Alex Rusconi, Daniele Capelli, Luca Cigarini, Christian Cesaretti, Daniele Verde… Oggi 20 giugno compiono gli anni: Jean-Marie Le Pen, politico; Massimo Turci, attore, doppiatore; Annamaria Tonini, ex cestista; Gianni Patricola, regista; Enzo Catania, giornalista, scrittore; Carlo Prinoth, ex slittinista; Riccardo Ventre, politico; Maria Luisa Boccia, scrittrice, politica; Domenico Adinolfi, ex pugile; Ivo Milazzo, fumettista; Giuliano Mosconi, imprenditore; Luciano Zamparo, ex calciatore. Inoltre, festeggiano il: ...

Pubblicità

OfficialASRoma : Buon compleanno, capitano! ??©??? @LorePelle7 #ASRoma - OfficialASRoma : Buon compleanno, @VMontella! ???????? #ASRoma - Azzurri : ?? Buon compleanno a Lorenzo #Pellegrini che compie 26 anni! #Nazionale ???? #Azzurri #VivoAzzurro - HassCho : RT @Anto70007062: @f_girasole O mia carissima Federica..ho visto ora.. perdonami... Sono ancora in tempo per gli auguri? Tesoro caro Buon… - Vincenz53579670 : RT @OfficialUSS1919: ???? Buon Compleanno Sua Maestà ?? #macteanimo #lastoriacontinua -

alla nostra Salernitana: una squadra unica, di una citta' straordinaria e con una tifoseria leggendaria'. Cosi' Danilo Iervolino, numero uno del club granata, ha augurato attraverso i ...La Nazionale cantanti è pronta a sfidare le vecchie glorie granata nel giorno delnumero 103 della Bersagliera . L'incasso (8mila persone sugli spalti, stadio Arechi, fischio d'inizio alle ...Paul Dano spegne oggi 38 candeline: ecco cosa disse la star di The Batman sui criteri che utilizza per scegliere i film in cui recitare ...Voglio cominciare così questo mio articolo domenicale: "Buon Compleanno Salernitana!". Quattro parole, tanto amore e un affetto che non può, e non potrà, mai svanire. 103 anni di storia: di vittorie e ...