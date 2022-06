Bundesbank, proroga a stop del patto di stabilità non convince (Di lunedì 20 giugno 2022) "Non convince il fatto che il regime di eccezione generale alle regole dei debiti venga prorogato fino a tutto il 2023". È quello che scrive la Bundesbank nel suo bollettino mensile. La proroga apre ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) "Nonil fatto che il regime di eccezione generale alle regole dei debiti vengato fino a tutto il 2023". È quello che scrive lanel suo bollettino mensile. Laapre ...

Bundesbank, proroga a stop del patto di stabilità non convince

"Non convince il fatto che il regime di eccezione generale alle regole dei debiti venga prorogato fino a tutto il 2023". È quello che scrive la Bundesbank nel suo bollettino mensile. La proroga apre spazi per nuovi debiti finanziati dai programmi di bilancio "che dalla prospettiva di oggi non sono indicati". La situazione di bilancio in alcuni Paesi è fragile e le regole sono più importanti che mai.

Le Borse di oggi, 20 giugno. Listini Ue in rialzo. Lagarde ai mercati: "Chi dubita della nostra determinazione si sbaglia di grosso"