Buffon: «Di Maria, in questo momento, nel campionato italiano è come Maradona» (Di lunedì 20 giugno 2022) «Di Maria, in questo momento, nel campionato italiano è come Maradona. Mi sono spiegato?» Sono le parole con cui Gigi Buffon, in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, sponsorizza – e probabilmente non ce n’era manco bisogno – il suo ex compagno Angel Di Maria. El Fideo, svincolato, secondo una parte della stampa può finire alla Juventus. Vedremo. Buffon però non ha alcun dubbio sul fatto che l’argentino farebbe la differenza. «I giocatori vanno valutati pensando al contesto in cui devono agire. Oggi la Serie A si è impoverita a livello tecnico, questo è fuori di dubbio. E Angel, di tecnica, ne ha da vendere. Salta l’avversario con una facilità impressionante, è decisivo sotto porta, è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 giugno 2022) «Di, in, nel. Mi sono spiegato?» Sono le parole con cui Gigi, in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, sponsorizza – e probabilmente non ce n’era manco bisogno – il suo ex compagno Angel Di. El Fideo, svincolato, secondo una parte della stampa può finire alla Juventus. Vedremo.però non ha alcun dubbio sul fatto che l’argentino farebbe la differenza. «I giocatori vanno valutati pensando al contesto in cui devono agire. Oggi la Serie A si è impoverita a livello tecnico,è fuori di dubbio. E Angel, di tecnica, ne ha da vendere. Salta l’avversario con una facilità impressionante, è decisivo sotto porta, è ...

