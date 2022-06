Broker contro un muro con la moto, muore carbonizzato. Era accusato di truffe a vip e personaggi sportivi (Di lunedì 20 giugno 2022) Rinviato a settembre il processo a carico del Broker Massimo Bochicchio, morto ieri in un incidente in via Salaria Roma mentre era a bordo della sua moto . Il rinvio e’ legato al fatto che non e’ stato ancora depositato all’attenzione dei giudici il certificato di morte. Bochicchio, accusato di avere truffato vip e personaggi dello sport, era sotto processo a piazzale Clodio per riciclaggio e abusiva attivita’ finanziaria. Il Broker e’ morto carbonizzato dopo che la sua Bmw, secondo quanto ricostruito, e’ andata sbattere contro un muro prendendo fuoco. “Abbiamo avuto notizie da fonti aperte – ha detto il giudice – della morte dell’imputato e non essendo stato depositato formalmente il certificato di morte e considerati i tempi necessari e’ opportuno ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 giugno 2022) Rinviato a settembre il processo a carico delMassimo Bochicchio, morto ieri in un incidente in via Salaria Roma mentre era a bordo della sua. Il rinvio e’ legato al fatto che non e’ stato ancora depositato all’attenzione dei giudici il certificato di morte. Bochicchio,di avere truffato vip edello sport, era sotto processo a piazzale Clodio per riciclaggio e abusiva attivita’ finanziaria. Ile’ mortodopo che la sua Bmw, secondo quanto ricostruito, e’ andata sbattereunprendendo fuoco. “Abbiamo avuto notizie da fonti aperte – ha detto il giudice – della morte dell’imputato e non essendo stato depositato formalmente il certificato di morte e considerati i tempi necessari e’ opportuno ...

