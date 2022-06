Brilla la stella di Sofia Raffaeli che porta in alto la ginnastica ritmica italiana (Di lunedì 20 giugno 2022) Classe 2004 nata a Chairavalle Che fosse nata una stella lo si era capito già da mesi. Sofia Raffaeli, classe 2004 è ormai una delle certezze della ginnastica ritmica. L’azzurra, individualista, ha ben figurato agli Europei di Tel Avic on ben tre medaglie portate a casa, di cui due d’oro. Sofia Raffaeli, classe 2004 nata a Chiaravalle (Ancona) pratica ginnastica da quando ha 4 anni. In Israele si è laureata campionessa europea a cerchio e clavette e medaglia d’argento alla palla. L’agente delle fiamme oro si era già portata a casa, al cerchio, la medaglia di bronzo mondiale di Kitakyushu. Nella sua prima finale di specialità è salita sul primo gradino del podio davanti all’israeliana Daria Atamanov e alla bulgara ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Classe 2004 nata a Chairavalle Che fosse nata unalo si era capito già da mesi., classe 2004 è ormai una delle certezze della. L’azzurra, individualista, ha ben figurato agli Europei di Tel Avic on ben tre medagliete a casa, di cui due d’oro., classe 2004 nata a Chiaravalle (Ancona) praticada quando ha 4 anni. In Israele si è laureata campionessa europea a cerchio e clavette e medaglia d’argento alla palla. L’agente delle fiamme oro si era giàta a casa, al cerchio, la medaglia di bronzo mondiale di Kitakyushu. Nella sua prima finale di specialità è salita sul primo gradino del podio davanti all’israeliana Daria Atamanov e alla bulgara ...

