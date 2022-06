Bridgerton | il ritorno del Duca nella terza stagione

Pubblicità

Sky Tg24

Dopo una stagione dedicata alle produzioni per il grande schermo, accompagnata da interviste in cui gli è sempre stato chiesto di più a proposito di un suo, ora il ...... gli studios hanno reso noto anche il cast di voci svelando un gradito. E' stato diffuso ... Il cast vocale di supporto sarà composto da Lorraine Ashbourne (), Yazdan Qafouri ( I ... Bridgerton 3, potrebbe tornare Regé-Jean Page Secondo una fonte del The Sun, Regé-Jean Page sarebbe in trattative per tornare a vestire i panni del Duca di Hastings in Bridgerton 3.Sebbene Bridgerton 2 ci abbia regalato la splendida storia d’amore tra Kate Sharma e Anthony Bridgerton, la relazione tra Daphne Bridgerton e il duca di Hastings che ci ha fatto sognare nella prima st ...