Briatore difende il prezzo della sua pizza | “Chi la fa pagare 4-5 euro cosa ci mette dentro?” Sorbillo replica | “Magari con 30 clienti al giorno riesce a far quadrare i conti”

(Di lunedì 20 giugno 2022) “Chi fauna4-5ci?”. Così Flavioin un lungo intervento su Instagrami prezzi delle sue pizze, come una margherita venduta a 15. Sottolineando che nel suo Crazysi usano solo materie prime di qualità,elenca i prezzi degli ingredienti, dal Pata Negra alla mozzarella di bufala. “L’Italia è un paese di gelosi –nua l’imprenditore nella sua invettiva – Noi andiamo benissimo. Ragazzi siete degli invidiosi e io vi adoro perché mi fate una pubblicitàMadonna. Io sono un genio e voi non lo siete”. A rispondere è arrivato Gino, maestroiolo e ...

Pubblicità

ilfattovideo : Briatore difende il prezzo della sua pizza: “Chi la fa pagare 4-5 euro cosa ci mette dentro?”. Sorbillo replica: “M… - infoitinterno : Briatore difende la sua 'pizza da ricchi': 'Cosa ci mette chi la vende a 4 euro?'. Le reazioni sui social - MaxLandra : RT @MaxLandra: QUINDI INSINUA CHE TUTTE LE ALTRE PIZZERIE USANO PRODOTTI SCADENTI..?? #Briatore difende la pizza a 15 €: 'Chi la fa pagare… - vivereitalia : Briatore difende la pizza a 15 euro: 'Chi la fa pagare poco chissà cosa ci mette' - TovarishM5S : RT @MaxLandra: QUINDI INSINUA CHE TUTTE LE ALTRE PIZZERIE USANO PRODOTTI SCADENTI..?? #Briatore difende la pizza a 15 €: 'Chi la fa pagare… -

Dopo le polemiche per la vendita di una pizza classica a 15 euro nel suo Crazy Pizza,risponde via Instagram. Il suggerimento a chi lo critica è di chiedersi quali ingredienti contengano le pizze vendute a 4 o 5 euro. Le reazioni sui social alle sue considerazioni non si sono ...Nel locale dila pizza più classica costa 15 euro, la bufalina 25, la Pata Negra 65. "Ma per tenere i prezzi così bassi, che ingredienti usate", dicecontraccando dopo gli attacchi ...La risposta dei napoletani alla polemica innestata da Flavio Briatore sulla pizza a prezzi popolari («come fanno a venderla a 4 euro Cosa c'è dentro») è stata un efflùvio di meme, di messaggi ironic ...Flavio Briatore ha provato a difendere la sua pizza da 15 euro, quella del Crazy Pizza per intenderci. E si chiede che ingredienti usino gli altri per poter vendere pizze a 4 euro. Da un po’ di tempo ...