Bremer può essere convocato in Nazionale? Come funziona per la cittadinanza (Di lunedì 20 giugno 2022) Miglior difensore della Serie A. Un valore di mercato che sale, con il Torino ormai rassegnato a perderlo: si preannuncia un’estate rovente per Gleison Bremer. Per il difensore di origini brasiliane potrebbe presto arrivare un’altra novità: potrebbe presto indossare la maglia azzurra. La moglie Deborah Claudino è brasiliana Come lui, ma la sua famiglia ha origini venete. A maggio la signora Deborah ha presentato la domanda per richiedere la cittadinanza: ad oggi è in attesa, ma con grande fiducia per ottenerla. Mancini Italia Un dettaglio che farà felice Roberto Mancini, soprattutto perchè lo stesso Bremer sembra intenzionato a richiedere la cittadinanza italiana, Come dichiarato da lui stesso dal Brasile: “Il mio sogno è giocare con la Seleçao, ma se ci fosse l’opportunità ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 giugno 2022) Miglior difensore della Serie A. Un valore di mercato che sale, con il Torino ormai rassegnato a perderlo: si preannuncia un’estate rovente per Gleison. Per il difensore di origini brasiliane potrebbe presto arrivare un’altra novità: potrebbe presto indossare la maglia azzurra. La moglie Deborah Claudino è brasilianalui, ma la sua famiglia ha origini venete. A maggio la signora Deborah ha presentato la domanda per richiedere la: ad oggi è in attesa, ma con grande fiducia per ottenerla. Mancini Italia Un dettaglio che farà felice Roberto Mancini, soprattutto perchè lo stessosembra intenzionato a richiedere laitaliana,dichiarato da lui stesso dal Brasile: “Il mio sogno è giocare con la Seleçao, ma se ci fosse l’opportunità ...

