Brave and Beautiful, anticipazioni: Suhan nelle mani di Riza (Di lunedì 20 giugno 2022) In attesa di assistere al gran finale di Brave and Beautiful, che dovrebbe andare in onda a fine giugno, non mancheranno i colpi di scena, nuovi efferati omicidi e scene al cardiopalma. Sotto i riflettori ci sarà Riza con la sua sete di vendetta nei confronti di Cesur e Suhan. Lo psicopatico, deciso a rovinare la vita all'Alemdaro?lu e alla sua consorte, pianificherà l'ennesimo diabolico piano arrivando ad organizzare il rapimento di Suhan. Le anticipazioni della soap opera turca rivelano che la figlia di Tahsin si troverà in casa con il fratello Korhan, precipitatosi di corsa da lei per annunciarle la nascita della sua bambina e dirle che lui e Cahide alla fine hanno deciso di riappacificarsi proprio per il bene della piccola appena nata. La felicità dei due, però, durerà molto poco ...

