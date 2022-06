Brasile | Tite | «Vogliamo vincere il Mondiale Neymar sarà la nostra stella»

(Di lunedì 20 giugno 2022) Il c.t. delha fissato l’obiettivo in vista delin Qatar: alzare la cielo la coppa, commissario tecnico del, in una intervista al The Guardian ha parlato in vista delin Qatar. OBIETTIVI – «Ci siamo qualificati ale oraarrivare in finale e diventare campioni. Se sento ansia? La pressione c’è ed è tanta. La responsabilità di far felici i tifosi e tutto il resto. Ma dobbiamo affrontarla».– «o Vinicius come leader?lui. La differenza è che adesso la luce che brilla nelè sparsa in altri giovani ragazzi ma quello che fa Ney è incredibile e ...

Pubblicità

CalcioNews24 : Il c.t. del #Brasile #Tite punterà tutto su #Neymar al Mondiale -

ItaSportPress

Il c.t. delha fissato l'obiettivo in vista del Mondiale in Qatar: alzare la cielo la coppa, commissario tecnico del, in una intervista al The Guardian ha parlato in vista del Mondiale ...Lunga intervista al Guardian per il commissario tecnico delche ha parlato in vista del Mondiale in Qatar dando qualche spunto sugli obiettivi della formazione verdeoro ma anche sottolineando quanto questo rassegna iridata sia fondamentale per la ... Brasile, Tite: “Vogliamo il Mondiale. Sto facendo il volere di mia madre e mio padre” Lunga intervista al Guardianper il commissario tecnico del Brasile Tite che ha parlato in vista del Mondiale in Qatar dando qualche spunto sugli obiettivi della formazione verdeoro ma anche sottolinea ...La stellina del Real Madrid: «O Ney mi ha confessato che sarò io il prossimo a indossare la maglia numero 10 della Seleção» ...