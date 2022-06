Bonus terme in scadenza, ultimi giorni per spendere il voucher (Di lunedì 20 giugno 2022) Scade ufficialmente il 30 giugno il Bonus terme e non ci saranno più proroghe. L’ultima, prevista dal decreto Sostegni ter, è stata quella decisiva e definitiva: la scadenza precedentemente fissata al 31 marzo in concomitanza con la fine dello stato di emergenza, è stata spostata a fine giugno, che resta dunque il termine ultimo entro cui è possibile utilizzare i voucher prenotati precedentemente (ricordiamo che non è possibile richiederne di nuovi). Entro fine mese, dunque, i cittadini in possesso del voucher del valore di 200 euro dovranno spenderlo presso una delle strutture accreditate Bonus terme, chi può ancora utilizzarlo (e chi no) Le prenotazioni per il Bonus terme si sono aperte l’8 novembre del 2021 e i cittadini hanno avuto ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 20 giugno 2022) Scade ufficialmente il 30 giugno ile non ci saranno più proroghe. L’ultima, prevista dal decreto Sostegni ter, è stata quella decisiva e definitiva: laprecedentemente fissata al 31 marzo in concomitanza con la fine dello stato di emergenza, è stata spostata a fine giugno, che resta dunque il termine ultimo entro cui è possibile utilizzare iprenotati precedentemente (ricordiamo che non è possibile richiederne di nuovi). Entro fine mese, dunque, i cittadini in possesso deldel valore di 200 euro dovranno spenderlo presso una delle strutture accreditate, chi può ancora utilizzarlo (e chi no) Le prenotazioni per ilsi sono aperte l’8 novembre del 2021 e i cittadini hanno avuto ...

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Bonus terme, scadenza il 30 giugno e niente proroga: ecco come e quando usarlo - infoiteconomia : Bonus terme in scadenza, e questa volta non ci saranno ulteriori proroghe - infoiteconomia : Bonus terme, scadenza il 30 giugno e niente proroga: ecco come e quando usarlo - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Bonus terme, scadenza il 30 giugno e niente proroga: ecco come e quando usarlo - clafor66 : RT @SkyTG24: Bonus terme, scadenza il 30 giugno e niente proroga: ecco come e quando usarlo -