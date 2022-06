Bonus se adotti un cane | puoi ottenere fino a 400 euro

Leggi su consumatore

(Di lunedì 20 giugno 2022) Arriva unper incentivare l’adozione dei cani che risiedono nei canili. Ma non è per tutti. Ci sono determinate condizioni da rispettare La questione dei cani rinchiusi in canile per anni, o abbandonati che vagano in randagità, viene tenuta nella dovuta considerazione solo dai cosiddetti animalisti. Si tralascia il problema che il rispetto nei L'articolo proviene da Consumatore.com.