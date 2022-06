Bonus 200 euro anche ai disoccupati: a chi spetta e come ottenerlo (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Bonus 200 euro sarà erogato automaticamente dell’Inps a tutti coloro che percepiscono l’indennità Naspi e Discoll o la disoccupazione agricola, nel rispetto di determinati requisiti. come riporta la stampa, l’articolo 32 del Decreto Aiuti prevede che il Bonus 200 euro annunciato a maggio sia erogato anche ai disoccupati, oltre che ai lavoratori con redditi fino a 35mila euro e ai pensionati, ma attenendosi ad alcune condizioni. I disoccupati riceveranno il Bonus automaticamente dall’Inps. I tempi di erogazione restano ancora da chiarire. Vi raccomandiamo... come verrà pagato il Bonus 200 euro sotto i ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 20 giugno 2022) Il200sarà erogato automaticamente dell’Inps a tutti coloro che percepiscono l’indennità Naspi e Discoll o la disoccupazione agricola, nel rispetto di determinati requisiti.riporta la stampa, l’articolo 32 del Decreto Aiuti prevede che il200annunciato a maggio sia erogatoai, oltre che ai lavoratori con redditi fino a 35milae ai pensionati, ma attenendosi ad alcune condizioni. Iriceveranno ilautomaticamente dall’Inps. I tempi di erogazione restano ancora da chiarire. Vi raccomandiamo...verrà pagato il200sotto i ...

