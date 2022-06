Bologna | Maggiore idea per il centrocampo | può essere il dopo Svanberg

(Di lunedì 20 giugno 2022) Calciomercato: i rossoblù avrebbero messo gli occhi sudello Spezia come sostituto diIlpotrebbe perderequesta estate, in scadenza di contratto e non intenzionato a rinnovare, con il Southampton che si è già presentato alla porta rossoblù con un’offerta da 10 milioni. Sartori e Di Vaio si sono allora messi all’opera alla ricerca del sostituto dello svedese, individuandolo in Giuliodello Spezia. Il capitano dei liguri è nella stessa situazione died è così acquistabile a prezzo di saldo. Il centrocampista, inoltre, piace da un anno e potrebbearrivato il momento del matrimonio tra le parti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato: i rossoblù avrebbero messo gli occhi sudello Spezia come sostituto di Svanberg a centrocampo Ilpotrebbe perdere Svanberg questa estate, in scadenza di contratto e non ...