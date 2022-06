Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti lunedì 20 giugno

(Di lunedì 20 giugno 2022) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a202022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Lombardia, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 1.499 nuovi, 6, 1.166 tamponi molecolari, 15 ricoverati in terapia intensiva, 305 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Sono 3.189 le persone risultate positive al Covid, in, nelle ultime 24 ore. E' quanto si legge dal quotidiano. Sono stati 13.529 i tamponi effettuati ( di cui 10.291 antigenici e 3238 molecolari) con un tasso di positività del 23,57%, ...Partiamo dagli ultimi dati disponibili, quelli registrati ieri nel consuetodel ... i nuovi contagi sono quasi 4.500 in Veneto, 3.800 in, oltre 3mila in Emilia Romagna. Sopra quota ...Il bollettino dell’emergenza Coronavirus della Campania aggiornato a lunedì 20 giugno 2022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Lombardia, una delle zone ...Sono 1.499 i neo positivi al Covid in Campania su 6.101 test esaminati. Ancora in aumento, secondo i dati del Bollettino ordinario, anche se con un numero di test inferiori, il tasso di positività che ...