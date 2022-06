Bochicchio, il Dna potrebbe non bastare. Il genetista: 'Con ossa o denti percentuale di certezza sarà più bassa' (Di lunedì 20 giugno 2022) La morte di Massimo Bochicchio , carbonizzato dopo un incidente in moto, è un mistero che avrà bisogno dell'esame del Dna per essere risolto: non è infatti ancora chiaro se il cadavere sia il suo, e ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 giugno 2022) La morte di Massimo, carbonizzato dopo un incidente in moto, è un mistero che avrà bisogno dell'esame del Dna per essere risolto: non è infatti ancora chiaro se il cadavere sia il suo, e ...

Pubblicità

repubblica : Morte Bochicchio, il tribunale di Roma rinvia il processo: 'Non e' certo che il corpo sia suo'. Possibile anche l'e… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Morte Bochicchio, il tribunale di Roma rinvia il processo: 'Non e' certo che il corpo sia suo'. Possibile anche l'esame del… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Morte Bochicchio, procura apre fascicolo per istigazione al suicidio: 'Non è stato un guasto della moto'. Si valuta esame D… - leggoit : Bochicchio, il Dna potrebbe non bastare. Il genetista: «Con ossa o denti percentuale di certezza sarà più bassa» - infoitinterno : Mistero sulla morte di Massimo Bochicchio: esame del Dna sul corpo del broker dei vip -