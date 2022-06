Blu Yoshimi è Sara nel film ‘Il Nido’ | “Non tutte le case sono dei luoghi che mettono al sicuro”

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 20 giugno 2022) Blu, 25 anni nei quali si è cimentata fin dai 9 nell’arte attoriale. Dal teatro alle telecamere per il piccolo e grande schermo, oggi, 20 giugno debutta sulle piattaforme digitali con l’horror psicologico diretto da Mattia Temponi Il Nido (El Nido). Dentro un El Nido, un rifugio moderno e accogliente, due sconosciuti si incontrano.(Blu): una ragazza problematica e di buona famiglia. Ivan (Luciano Cáceres): un uomo all’apparenza anonimo e innocuo, ma che nasconde un passato oscuro.ale protetti dal mondo esterno, però la ragazza è stata infettata e si sta lentamente trasformando in un mostro. Ma invece di ucciderla, Ivan decide che proverà a curarla. Così comincia la loro discesa in una spirale di manipolazione e inganni. Ed è fra i meandri di questa favola horror ...