Blocco Kaliningrad | Russia minaccia | “Revoca o reagiremo”

(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – La Russia si riserva il diritto di agire in difesa dei propri interessi, nel caso in cui la Lituania non revocherà il blocco al transito delle merci tra Kaliningrad ed il resto della Federazione. E' quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri di Mosca, nella quale si dà conto della convocazione dell'incaricata d'affari lituana Virginia Umbrasene, alla quale è stata espressa "la forte protesta in connessione con un bando imposto da Vilnius senza una precedente notifica alla Russia sul transito ferroviario di un'ampia gamma di beni verso la regione di Kaliningrad attraverso il territorio della Lituania". "E' stata chiesta l'immediata cancellazione di queste restrizioni", si legge nella nota, nella quale si avverte che "finché non riprenderà pienamente il transito commerciale".

