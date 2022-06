Blocco Kaliningrad | braccio di ferro tra Russia e Lituania | cosa sta accadendo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu – Si torna a parlare di, già pna Königsberg, exclave russa incastonata tra Polonia e. E non è una buona notizia, perché il dibattito al riguardo non sta avvenendo per mero vezzo geografico e per interesse turistico. La città affacciata sul Mar Baltico, capoluogo dell’omonima oblast’, è di nuovo al centro dell’attenzione mediatica perché da sabato la confinanteha bloccato le merci che via treno giungono dallasuccede traLaha soltanto due opzioni per per far arrivare materiali a: transitando per l’ostile Lettonia e poi per la, oppure – più agevolmente – ...