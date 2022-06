Blocco di Kaliningrad, la Lituania applica le sanzioni. Si riaccende la tensione Europa - Russia (Di lunedì 20 giugno 2022) La fortezza sotto assedio apre un nuovo fronte di tensione. Kaliningrad , il pezzo di terra russa incastrato in mezzo ai Paesi della Nato e caposaldo strategico sul Baltico, da tre giorni è tornato al ... Leggi su repubblica (Di lunedì 20 giugno 2022) La fortezza sotto assedio apre un nuovo fronte di, il pezzo di terra russa incastrato in mezzo ai Paesi della Nato e caposaldo strategico sul Baltico, da tre giorni è tornato al ...

repubblica : Blocco di Kaliningrad, alta tensione: la Lituania ferma i treni diretti all'enclave russa. Assalto ai supermercati.… - GiovaQuez : 'L'UE rimedi al blocco del transito da Kaliningrad o la Russia avrà le mani libere per risolvere il problema in alt… - repubblica : Blocco di Kaliningrad, si riaccende la tensione Europa-Russia [di Gianluca Di Feo] - SHIN_Fafnhir : RT @fortnardelli: Il blocco di Kaliningrad è il più serio sviluppo dall'inizio della guerra in Ucraina e nessuno ne parla! - emiliomagrini : RT @fortnardelli: Il blocco di Kaliningrad è il più serio sviluppo dall'inizio della guerra in Ucraina e nessuno ne parla! -