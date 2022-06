Bimbi autistici | ancora taglia dell’Asl

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 20 giugno 2022) Di Andrea Orza Nuovi provvedimenti da parteper le terapie ai ragazzi. I tagli sul personale specializzato non fanno che peggiorare, Monica Pecoraro, madre di Desio, un bimbo speciale in convitto da ormai quattro mesi, si racconta. Caustica e delusa dal sistema sanitario non si rassegna di fronte alla sprovvedutezza della governance. Quali sono le criticità allo stato attuale? “La delibera 164 dell’A.S.L. vorrebbe negare le figure di riferimento per inostri figlinei centri in regime di convitto e semiconvitto. Propongono al contrario, dei mini-piani terapeutici della durata di quattro mesi, come se un caso d’autismo nel giro di poche settimane possa risolversi come un qualsiasi altro infortunio. Gli sviluppi dinamici e disomogenei nei bambinihanno bisogno tempo e ...