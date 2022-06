Berlusconi: "Il centrodestra sia unito, basta polemiche sulla leadership" - "Governo andrà avanti fino al termine della legislatura" (Di lunedì 20 giugno 2022) 'Dove ci siamo divisi, dove sono prevalsi, mai per nostra iniziativa, motivi di contrasto locali, abbiamo fatto un regalo insperato alla sinistra', ha spiegato il leader di Forza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 giugno 2022) 'Dove ci siamo divisi, dove sono prevalsi, mai per nostra iniziativa, motivi di contrasto locali, abbiamo fatto un regalo insperato alla sinistra', ha spiegato il leader di Forza ...

Pubblicità

lauraboldrini : A Lucca, per il ballottaggio, il centrodestra si allea con #Casapound. I candidati di Meloni, Salvini e Berluscon… - MediasetTgcom24 : Berlusconi: 'Il centrodestra sia unito, basta polemiche sulla leadership' | 'Governo andrà avanti fino al termine d… - Sergio34858698 : RT @PBerizzi: Ed ecco che a Lucca, per il ballottaggio, il centrodestra di Meloni, Salvini e Berlusconi si allea con CasaPound. I fascisti… - Peppe91176 : @berlusconi : il centrodestra sia unito. Basta discussioni sulla futura leadership - barbara51732077 : RT @PBerizzi: Ed ecco che a Lucca, per il ballottaggio, il centrodestra di Meloni, Salvini e Berlusconi si allea con CasaPound. I fascisti… -