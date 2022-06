(Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il centro-destra è composto da forze politiche diverse, che in questi anni hanno compiuto scelte diverse, anche in relazione all'appoggio al, che noi rivendichiamo con orgoglio di avere voluto per primi e che andràalla fine, nei prossimi mesi tanto difficili per l'Italia e per il mondo intero”.Così Silvio, intervenuto telefonicamente adun'iniziativa organizzata da Forza Italia Sicilia per festeggiarel'elezione di Roberto Lagalla, nuovo sindaco di Palermo.“Tuttavia il centro-destra è unito da un buon programma perl'Italia e soprattutto è unito nelle coscienze, nei desideri,nelle speranze di tanti italiani che non possiamo permetterci dideludere”. “Il centro-destra ha bisogno di essere ...

Berlusconi "Governo Draghi avanti fino al termine della legislatura" ROMA (ITALPRESS) - 'Il centro-destra è composto da forze politiche diverse, che in questi anni hanno compiuto scelte diverse, anche in relazione ...Il 9 novembre 2011 lo spread era a 575, il governo Berlusconi lasciò e arrivò Mario Monti. Lo spread scese a 530 per poi a fine governo atterrare intorno ai 250. Nel durante l'Italia ebbe un ...