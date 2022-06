Berlino, subito negoziati Ue per Nord Macedonia e Albania (Di lunedì 20 giugno 2022) "Diamo il benvenuto alla raccomandazione della Commissione sull'Ucraina e la Moldavia, questo è un momento storico e tutti devono domandarsi che cosa succederà se prendiamo le decisioni sbagliate: l'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) "Diamo il benvenuto alla raccomandazione della Commissione sull'Ucraina e la Moldavia, questo è un momento storico e tutti devono domandarsi che cosa succederà se prendiamo le decisioni sbagliate: l'...

Pubblicità

iconanews : Berlino, subito negoziati Ue per Nord Macedonia e Albania - CATANOTony1 : RT @TgLa7: #Berlino: subito negoziati Ue per Nord Macedonia e Albania. Bene Commissione su Ucraina e Moldavia, è momento storico https://t… - ua_WestSources : RT @TgLa7: #Berlino: subito negoziati Ue per Nord Macedonia e Albania. Bene Commissione su Ucraina e Moldavia, è momento storico https://t… - salvato91863863 : RT @TgLa7: #Berlino: subito negoziati Ue per Nord Macedonia e Albania. Bene Commissione su Ucraina e Moldavia, è momento storico https://t… - TgLa7 : #Berlino: subito negoziati Ue per Nord Macedonia e Albania. Bene Commissione su Ucraina e Moldavia, è momento stor… -