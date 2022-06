Bergamo meta di vip con Belen e Melissa Satta. E il calciatore del Manchester City… (Di lunedì 20 giugno 2022) Bergamo meta di vip nel weekend appena trascorso. Belen Rodriguez ha scelto di passarlo all’agriturismo Ferdy di Lenna, in compagnia del figlio Santiago e del compagno Stefano De Martino. Una location, quella in Valle Brembana, ormai gettonatissima da calciatori e personaggi dello spettacolo. Melissa Satta è stata invece Da Vittorio, dove ha posato insieme allo staff del noto ristorante pluristellato per la classica foto di rito. Piccola curiosità: il calciatore del Manchester City e della nazionale tedesca Ilkay Gundogan si è sposato nei giorni scorsi a Cassano d’Adda, al confine tra le province di Milano e Bergamo. La location prescelta per la cerimonia è stata Villa Borromeo. Le fotografie sono state pubblicate sui profili Instagram del ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 giugno 2022)di vip nel weekend appena trascorso.Rodriguez ha scelto di passarlo all’agriturismo Ferdy di Lenna, in compagnia del figlio Santiago e del compagno Stefano De Martino. Una location, quella in Valle Brembana, ormai gettonatissima da calciatori e personaggi dello spettacolo.è stata invece Da Vittorio, dove ha posato insieme allo staff del noto ristorante pluristellato per la classica foto di rito. Piccola curiosità: ildelCity e della nazionale tedesca Ilkay Gundogan si è sposato nei giorni scorsi a Cassano d’Adda, al confine tra le province di Milano e. La location prescelta per la cerimonia è stata Villa Borromeo. Le fotografie sono state pubblicate sui profili Instagram del ...

Pubblicità

SandroBrizzola4 : RT @EspressoBeatnik: Guardando forse una visita all’inizio di metà dicembre. Bergamo è decorata splendidamente per Natale. - Giu_Fabiana : RT @EspressoBeatnik: Guardando forse una visita all’inizio di metà dicembre. Bergamo è decorata splendidamente per Natale. - webecodibergamo : Borgo Santa Caterina riapre a metà. Ecco il nuovo marciapiede «potenziato» - serenel14278447 : @Giulio_Firenze Grazie,qui in Lombardia tra Milano e Bergamo si soffoca ,mai sofferto così il caldo a metà giugno. - emi_bertelli : 17/6 Bored Party 18/6 Chiara Giorgianni Continua l’Estate scatenata del #Costez di Telgate (BG), hot spot a metà… -